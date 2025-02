Helicóptero irregular é apreendido após pousar em fazenda de Paranaíba

Um helicóptero irregular que pousou em uma fazenda no município de Paranaíba foi apreendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Conforme as informações policiais, os agentes fiscalizavam na BR-158, quando avistaram a aeronave, modelo R44, pousado em uma propriedade rural às margens da rodovia. Desconfiados da situação, os policiais realizaram consulta através do registro visível no helicóptero.

A equipe descobriu que a aeronave estava com a operação de táxi aéreo negada e com o Certificado de Aeronavegabilidade suspenso. Diante da situação, foi solicitado apoio a policiais civis do Departamento de Repressão à Corrupção e Crime Organizado (Dracco) e da Delegacia da Polícia Civil em Paranaíba.

Com a chegada dos policiais civis foi realizada a entrada na propriedade rural e a fiscalização da aeronave. O piloto não foi encontrado. O helicóptero foi apreendido e encaminhado ao aeroporto municipal de Paranaíba.

