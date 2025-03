HelicÃ³ptero roubado no Brasil Ã© encontrado no Paraguai

Um helicóptero modelo Robinson, com prefixo PT-YVT, nas cores azul e branco que havia sido roubado no Paraná durante o domingo (2), foi localizado o início da manhã desta segunda-feira (3) pelo Departamento de Investigações de Amambay.

Conforme as informações policiais, a operação ocorreu na Colônia Cerro 21, próximo a fronteira com o Brasil através de Mato Grosso do Sul. A equipe do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deslocou-se até a região para atuar no caso.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais conseguiram avistar o helicóptero escondido próximo à floresta.

O caso segue em investigação e não há informações sobre prisões.

