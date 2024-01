'Herói': Marido salva a esposa e morre afogado em balneário

Ricardo Henrique da Silva Sousa, de 30 anos, morreu afogado ao salvar a esposa Sulamita Alves, durante a quarta-feira (3), em um balneário em Brejinho de Nazaré, na região central de São Paulo.

O afogamento aconteceu duas semanas após o casal sofrer um grave acidente de carro enquanto estavam a caminho de Cuiabá (MT) e sobreviver praticamente sem ferimentos.

Nesta quarta-feira (3), depois de um evento evangélico em que ela se apresentou, Ricardo estava com a esposa e amigos em um local conhecido como Prainha, na Orla Beira Rio, às margens do rio Tocantins. Conforme o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, em determinado momento ele ajudou a cantora que estava se afogando e conseguiu salvá-la.

Só que logo depois acabou afundando e se afogando no rio. Ainda conforme relato feito à Polícia Civil, o corpo do empresário foi localizado pelos próprios moradores da região aproximadamente duas horas depois do afogamento.

Testemunhas contaram à Polícia Militar que ele não sabia nadar. A unidade dos Bombeiros ainda foi chamada para fazer as buscas, mas o pedido acabou sendo cancelado depois que o corpo foi localizado.

O corpo do empresário foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Palmas (IML) onde foram realizados os exames de necropsia e liberado ainda na madrugada desta quinta-feira (4) para os familiares.

Deixe seu Comentário

Leia Também