Sob efeito de álcool e droga, mulher é presa após brigar com cônjuge e agredir policial

Na manhã deste sábado (6), na Vila Gomes, em Campo Grande, uma briga entre casal acabou na prisão de Hannah Wende, após sua agressão aos policiais. A testemunha do caso, Rosangela Gomes, que acolheu o casal em sua residência, acionou a Polícia Militar e relatou que o casal iniciou uma discussão em sua casa e estavam brigando entre si com faca e fazendo ameaças.

Ao chegar na residência, a Guarnição da Polícia Militar se deparou com a mulher alterada, e ao ser indagada sobre o ocorrido, ela relatou que nada teria acontecido, que apenas discutiu com a dona da residência.

Dentro da residência estava o companheiro da autora, Melk Woderson, que confirmou não ter ocorrido nada, apenas discussão. A dona da casa, Rosângela disse que pediu para que os dois deixassem a residência, mas Hannah alegou que foi agredida com uma garrafada na cabeça, porém não informou quem foi o autor, alegando estar sob efeito de álcool.

Ao ser solicitada, pela Guarnição da Polícia Militar, a sua retirada do local junto com o cônjuge, Hannah andou de um lado para o outro, xingando e reclamando da garrafada que levou e ameaçando a dona da residência.

Dona Rosangela, não quis fazer acusação, apenas pediu para que os mesmos deixassem a casa, porém a autora passou a falar que 'isso não ficaria assim', apontando o dedo para os policiais, até ir para cima do cabo da PM Leonardo, que fez uso de espargidor (spray de pimenta) para conter a investida.

A autora entrou na porta e pegou a filha no colo, de aproximadamente 2 anos, e passou novamente a ameaçar a Guarnição da Polícia Militar, que tentou repetidas vezes solicitar que o casal deixasse a residência e fosse para outro local, já que a mãe da autora morava próximo à região.

Com a filha no colo, a autora atacou novamente o policial Leonardo, tentando dar um soco em direção ao rosto dele. Leonardo fez uso, de força moderada, com a mão esquerda para repelir a agressão, enquanto com a mão direita segurou a criança que estava no colo, para que não sofresse uma queda.

A polícia fez intervenção e deu voz de prisão, acionando o Conselho Tutelar e encaminhando-a para a UPA do Coronel Antonino, para tratamento da suposta garrafada e de um corte no pé, ocasionado por estar descalça e pisar nos cacos da garrafa, no piso da casa.

A autora foi atendida pela equipe médica, não havendo necessidade de saturação no pé, e na cabeça houve apenas um hematoma (galo), se recusando a receber medicação.

Durante o atendimento médico, a conselheira Maria Lucia Maciel Vera, encaminhou a menor Eloa Marcela Souza para um abrigo. Em seguida, a autora foi encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol).

De acordo com o boletim de ocorrência, tanto durante o atendimento médico, quanto durante o trajeto para a Delegacia, a autora permanceu alterada, acusando os médicos e os policiais de querer matá-la.

O médico plantonista comentou que ela poderia estar sob o efeito de crack. O caso foi registrado como Resistência, desobediência e ameaça, na Depac.

Deixe seu Comentário

Leia Também