Polícia

Histórico de ciúmes e desentendimentos amorosos teriam motivado homicídio em salgaderia

Testemunhas relatam que agressor atacou dono do restaurante após conflito envolvendo ex-mulher

21 janeiro 2026 - 16h07Taynara Menezes
A Polícia Civil investiga o caso A Polícia Civil investiga o caso   (Foto: Luiz Vinicius)

Ciúmes e desentendimentos amorosos teriam motivado o homicídio ocorrido na tarde desta quarta-feira (21), na Avenida Júlio de Castilho, bairro Santo Antônio, em Campo Grande. Testemunhas que preferiram não se identificar relataram que o gerente de cozinha, Eduardo Araújo, 29 anos, atacou a facadas o proprietário do restaurante, André Luis Mitidiero, 49 anos, após brigas envolvendo a ex-mulher, gerente da salgaderia e mãe dos três filhos do agressor.

Segundo as fontes, o agressor era ciumento e chegou a instalar rastreador no carro da ex-companheira. No dia do crime, Eduardo teria liberado os funcionários da cozinha para ficar sozinho com André antes de atacá-lo.

O Corpo de Bombeiros tentou salvar Eduardo, que também se feriu durante a ação, mas ele não resistiu aos ferimentos. André não sobreviveu ao golpe no coração, conforme relatou o Tenente Dermival Caldeira.

A Polícia Civil investiga o caso e deve analisar imagens de câmeras, além de ouvir testemunhas para esclarecer a dinâmica do crime e confirmar a motivação do agressor.

