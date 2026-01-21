Histórico de ciúmes e desentendimentos amorosos teriam motivado homicídio em salgaderia

Ciúmes e desentendimentos amorosos teriam motivado o homicídio ocorrido na tarde desta quarta-feira (21), na Avenida Júlio de Castilho, bairro Santo Antônio, em Campo Grande. Testemunhas que preferiram não se identificar relataram que o gerente de cozinha, Eduardo Araújo, 29 anos, atacou a facadas o proprietário do restaurante, André Luis Mitidiero, 49 anos, após brigas envolvendo a ex-mulher, gerente da salgaderia e mãe dos três filhos do agressor.

Segundo as fontes, o agressor era ciumento e chegou a instalar rastreador no carro da ex-companheira. No dia do crime, Eduardo teria liberado os funcionários da cozinha para ficar sozinho com André antes de atacá-lo.

O Corpo de Bombeiros tentou salvar Eduardo, que também se feriu durante a ação, mas ele não resistiu aos ferimentos. André não sobreviveu ao golpe no coração, conforme relatou o Tenente Dermival Caldeira.

A Polícia Civil investiga o caso e deve analisar imagens de câmeras, além de ouvir testemunhas para esclarecer a dinâmica do crime e confirmar a motivação do agressor.

