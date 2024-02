'Hmm fominha': Bêbado compra lanche e sai correndo para não pagar em MS

Um homem, de 40 anos, foi preso após pedir um lanche e tentar fugir para não pagar na noite de quinta-feira (22), em uma lanchonete na rua Joaquim Murtinho, no Bairro Aeroporto, em Corumbá.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o dono do comércio contou que estava trabalhando quando o autor chegou bêbado ao local, pedindo por um lanche. Minutos depois de receber o pedido, o homem pegou a comida e saiu correndo.

O proprietário e um funcionário do estabelecimento saíram correndo atrás do autor, que só foi alcançado porque tropeçou e caiu no chão. Os três acabaram entrando em luta corporal, até que a vítima conseguiu parar o homem.

De nacionalidade boliviana e naturalizado brasileiro, o homem chegou a dizer durante a briga que era bandido na Bolívia e que iria pegá-los caso fosse preso ou se fossem para seu país.

A Polícia Militar foi acionada, realizando a prisão do homem. Ele apresentava escoriações na cabeça, na perna e braço esquerdos devido à luta corporal e a queda no asfalto.

O caso foi registrado como ameaça e outras fraudes na Delegacia de Polícia Civil do município.

