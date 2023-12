Ho! Ho! Ho!: Casal é acusado de colocar fogo em lixo e apanha dos vizinhos no Zé Pereira

Um casal, de 56 e 60 anos, foi agredido pelos vizinhos durante uma briga ao serem acusados de coloca fogo em um montante de lixo, que estava localizado no Bairro Zé Pereira, em Campo Grande. A confusão aconteceu durante a tarde de Natal, na segunda-feira (25).

Conforme o boletim de ocorrência, as vítimas estavam sentadas na varanda, quando os vizinhos chegaram batendo no portão até amassar. Ao saírem para ver o que estava acontecendo, os dois foram acusados de ter colocado fogo, em um montante de lixo que estava do outro lado da rua.

O casal negou o ato, mas começaram a ser agredidos pelos vizinhos. O homem levou três socos no rosto e chutes na perna, ficando com o nariz quebrado e perna luxada. Já sua esposa foi atingia por tapas no rosto e uma mordida no antebraço. Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados para a Santa Casa.

Os agressores fugiram do local na sequência, enquanto as vítimas diziam que o responsável pelas chamas eram um vizinho, que mora na mesma rua.

A Polícia Militar esteve na residência, fazendo os levantamentos sobre o caso, que foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como dano e lesão corporal dolosa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também