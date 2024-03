Homem abandona carro carregado com mais de 255kg de drogas apÃ³s perseguiÃ§Ã£o

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram na tarde de sexta-feira (22) em uma estrada vicinal de Itahum, distrito de Dourados, um Fiat Strada carregado com 255,45 quilos de maconha e 10,15 quilos de skunk.

Os militares realizavam fiscalização pela MS-270, quando deram a ordem de parada ao condutor do veículo.

Ele desobedeceu a abordagem e fugiu em alta velocidade. Em seguida, trafegou por cerca de cinco quilômetros na estrada até abandonar o veículo e correr para a vegetação. Os policiais realizaram buscas nas imediações, com apoio do helicóptero Harpia do DOF, porém, o homem não foi localizado.

Durante a checagem dos agregados do veículo constatou-se que as placas afixadas eram falsas, sendo as originais do município paulista de Marília, onde havia um registro criminal de veículo roubado, ocorrido no dia 16 de outro de 2023, em São Paulo (SP).

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 650 mil.

