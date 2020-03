Homem abusa de criança de 8 anos e leva surra da família da vítima

Sarah Chaves, com informações do Diário Corumbaense

Um homem de 45 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na quinta-feira (12), acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 8 anos em Corumbá, após passar a mão nas partes íntimas da criança.

Segundo o Diário Corumbaense, o fato teria acontecido na quarta-feira (11), na casa do acusado, no bairro Guaranide. A menina disse que estava brincando com o irmão, de 10 anos, e o filho do homem, de 9 anos. Em determinado momento, os três resolveram ir para a casa do vizinho, onde o acusado estava, para catar goiaba.

Momentos mais tarde, as crianças entraram no quarto, onde o homem estava deitado, para ficarem brincando no celular. Nesse momento o autor teria chamado a menina, baixado o short e a calcinha da criança e passado a mão na vagina dela. A vítima revelou que bateu na mão do acusado e saiu do local chamando o irmão e dizendo: "vamos embora que esse homem passou a mão em mim”.

Ao chegar em casa, a criança contou o que havia acontecido e familiares foram para a residência do acusado, onde houve uma confusão entre parentes dele e da criança. A Polícia Militar, foi acionada e ao chegar no local, o acusado apresentava ferimentos na região das costas e rosto devido a agressões entre ambas as partes. Ele foi detido e levado para a Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como estupro de vulnerável.

A menina, juntamente com os pais, seguiu com uma equipe do Conselho Tutelar para a apuração do caso.

