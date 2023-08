Homem abusa de menina de 7 anos ao fazer visita a amigos em MS

Homem, de 60 anos, foi preso na tarde de quarta-feira (16) por suspeita de estuprar uma menina de apenas 7 anos de idade no Distrito de Culturama, em Fátima do Sul. O crime teria acontecido no final da tarde de terça-feira (15).

Conforme as informações policiais, o suspeito teria visitado os pais da vítima durante o da tarde de terça. Em determinado momento, ele se aproveitou de um momento de distração por parte dos pais para abusar da criança. O homem teria tocado nas partes íntimas da vítima até ser interrompido pelo pai da menina, que flagrou o ato.

Após ser surpreendido, o autor empreendeu fuga do local. No entanto, passou a ser procurado pelas forças policiais do distrito. Já na manhã de ontem, ele foi localizado e preso na cidade de Deodápolis.

Atualmente, o homem está em cárcere na cidade de Fátima do Sul, aguardando os trâmites judiciais.

