Homem acaba preso após roubar TV em loja e a 'vender' em Dourados

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na madrugada deste sábado (26) acusado de roubar uma televisão em uma loja de roupas e a ‘vender’ em Dourados, a 228 km de Campo Grande.

Segundo informações do portal Dourados News, por volta das 1h30, o rapaz estourou a porta de um comércio localizado na Rua Onofre Pereira de Matos, no Centro de Dourados, para realizar o furto.

A proprietária do estabelecimento foi avisada do crime e, por meio das câmeras de segurança, viu toda a ação do indivíduo. Com informações sobre as características do indivíduo, o namorado da vítima realizou diligências por conta própria e encontrou o autor próximo da Praça Paraguaia.

O namorado da dona do estabelecimento então acionou a Polícia Militar, que atendeu ao chamado e abordou o rapaz, que ao ser questionado, confirmou ter cometido e crime e contou que trocou o aparelho em um conjunto de quitinetes na região.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto.

