Homem aceita transportar drogas para pagar dívida de R$ 30 mil e é preso em MS

Tentando quitar divida de R$ 30 mil, um homem de 36 anos, foi preso por tráfico de drogas durante a manhã desta sexta-feira (25), em Dourados.

Conforme o Dourados News, uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal), abordou o homem enquanto ele trafegava pela BR-463, após sair de Ponta Porã em direção a Dourados.

Durante a abordagem, os policiais localizaram diversos fardos e tabletes de maconha prensada, dentro do HB20, placas do Mercosul. Foi encontrado também rádio comunicador no carro.

Natural de Goianápolis (GO), o homem contou que pegou o carro em um posto de combustíveis, em Ponta Porã, tendo como destino cidade no interior de Minas Gerais.

Ainda de acordo com o site, o autor teria aceitado fazer o transporte da droga para quitar uma dívida no valor de R$ 30 mil.

O motorista, o veículo e os tabletes de maconha foram levados para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município, onde a droga será pesada.

