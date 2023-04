Homem aceita transportar maconha por R$ 2 mil e acaba sendo preso em MS

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso durante a manhã desta quarta-feira (12) ao ser flagrado transportando mais de 207 kg de maconha, na cidade de Sidrolândia.

De acordo com as informações policiais, o homem estava em um veículo Fiat Uno Vivace que foi abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 416 da BR-060. O motorista chegou a tentar fugir, não obedecendo as ordens de parada da equipe.

Ao ser pego, o autor confessou que pegou a droga na cidade de Ponta Porã e tinha como destino levar o entorpecente até Campo Grande. Pelo transporte, ele disse ainda que receberia R$ 2 mil.

Além da maconha, também foram apreendidos 1,7 Kg de skunk. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Sidrolândia.

