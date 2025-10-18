Homem acerta facada em pitbull após ser atacado no Aero Rancho

Um homem foi atacado por um cachorro da raça pitbull no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, na tarde de sexta-feira (17). A ocorrência foi registrada na Rua Sérgio Alexandre Lemos, mobilizando uma equipe da Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima retornava para casa quando foi surpreendida pelo animal, que avançou e o mordeu na perna. Para se defender, o homem utilizou um canivete que carregava consigo, ferindo o cão durante o ataque.

Ele então procurou atendimento médico e recebeu as vacinas de prevenção indicadas em casos de mordida.

Ainda segundo relatos de testemunhas, o cachorro já havia escapado outras vezes, causando preocupação entre os vizinhos. Uma testemunha confirmou que o animal costumava sair do quintal e assustar moradores da região.

A PM acionou o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), mas foi informada de que o recolhimento não seria possível, já que o cachorro tem um responsável identificado. Diante disso, o tutor do animal foi orientado a levá-lo a uma clínica veterinária para tratamento.

A polícia conduziu o tutor até a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como omissão de cautela na guarda de animal e lesão corporal culposa. A vítima optou por não formalizar queixa criminal, sendo apenas orientada quanto aos procedimentos legais cabíveis.

O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

