sábado, 18 de outubro de 2025
Polícia

Homem acerta facada em pitbull após ser atacado no Aero Rancho

O animal fugiu correndo após ser golpeado

18 outubro 2025 - 13h31Brenda Assis
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

Um homem foi atacado por um cachorro da raça pitbull no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, na tarde de sexta-feira (17). A ocorrência foi registrada na Rua Sérgio Alexandre Lemos, mobilizando uma equipe da Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima retornava para casa quando foi surpreendida pelo animal, que avançou e o mordeu na perna. Para se defender, o homem utilizou um canivete que carregava consigo, ferindo o cão durante o ataque.

Ele então procurou atendimento médico e recebeu as vacinas de prevenção indicadas em casos de mordida.

Ainda segundo relatos de testemunhas, o cachorro já havia escapado outras vezes, causando preocupação entre os vizinhos. Uma testemunha confirmou que o animal costumava sair do quintal e assustar moradores da região.

A PM acionou o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), mas foi informada de que o recolhimento não seria possível, já que o cachorro tem um responsável identificado. Diante disso, o tutor do animal foi orientado a levá-lo a uma clínica veterinária para tratamento.

A polícia conduziu o tutor até a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como omissão de cautela na guarda de animal e lesão corporal culposa. A vítima optou por não formalizar queixa criminal, sendo apenas orientada quanto aos procedimentos legais cabíveis.

O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

