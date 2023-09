Homem aciona 'tribunal do crime' do PCC após ex começar a namorar de novo

Um rapaz, de 25 anos, foi preso durante a quarta-feira (30), em Dourados, após ser acusado de ameaçar sua ex-companheira e atual namorado. Ele teria ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC), acionando assim os integrantes para ameaçarem e amedrontarem a vítima e o atual companheiro.

A vítima chegou a receber uma ligação do “Tribunal do Crime”, para que realizassem seu julgamento e de seu atual companheiro, enquanto ela estava na delegacia. Toda a conversa, feita por meio de chamada de WhatsApp, foi presenciada pela equipe de investigação da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), de Dourados.

As vítimas se pronunciaram na chamada, argumentando que não teria ocorrido traição, uma vez que a mulher já estaria separada do autor. Durante a conversa com a vítima, a pessoa do outro lado da chamada chegou a informar que o julgamento seria feito às 13h de quarta-feira (30).

Diante da situação, as equipes policiais realizaram diversas diligências no intuito de capturar o autor, e assim constatou-se que ele estava cumprindo pena no Presídio Semiaberto de Dourados. A equipe deslocou-se ao estabelecimento prisional, efetuando a captura e condução do autor.

Ele acabou sendo preso em flagrante por ameaça, em contexto de violência doméstica. A autoridade policial representou pela conversão da prisão em preventiva.

