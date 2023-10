Homem acredita que filha de 2 anos é um demônio e a ameaça de morte em Naviraí

Bêbado e totalmente descontrolado, um homem de 29 anos, disse que a filha, de apenas 2 anos de idade, era um demônio e iria matá-la. O caso aconteceu durante a noite de sábado (7), quando a ex-mulher do autor foi deixar a pequena com ele, em Naviraí.

Além disso, ele foi preso durante a manhã de domingo (8) por manter a ex e a filha presas dentro de casa durante a madrugada, em cárcere privado e sequestrar outros dois filhos do casal.

Conforme as informações do site Tá Na Mídia Naviraí, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Hospital Municipal onde uma mulher teria dado entrada, vítima de agressões físicas.

Para os militares, a mulher contou que está em processo de separação conjugal. Porém, como a guarda dos filhos com o ex-companheiro ainda não chegou a ser regularizada pelo poder público, os dois teriam feito um acordo para as crianças ficarem com o homem aos finais de semana.

Durante a noite de sábado, ela foi levar a filha de 2 anos até a casa do ex. Ao chegar, notou que ele estava alterado, pois havia bebido demais. Quando viu a criança, os dois começaram uma discussão, quando o homem quebrou uma janela de vidro da residência, pegou os cacos e cortou os dedos, bebendo o sangue em seguida.

Momentos depois, o homem começou a dizer que a filha do casal era um demônio ou um capeta. Caso a mulher não tirasse a criança de perto dele, iria matá-la. Depois disso, o homem trancou a ex-esposa e a menina dentro de casa.

Por volta das 5h da madrugada de domingo, a vítima conseguiu fugir com a pequena nos braços, sendo ainda perseguida pelo ex. Porém, enquanto gritava por socorro conseguiu ajuda de uma testemunha que passava de carro e a levou até o hospital.

Irritado com a situação, o autor foi até a casa da mãe da ex-companheira, onde estavam os outros dois filhos do casal. Ele pegou as crianças, de 4 e 6 anos, as levando embora.

Por azar do destino o homem foi parar no hospital, bastante agitado. Ele acabou sendo preso em flagrante. O Conselho Tutelar do município precisou ser acionado e após encontrar as crianças que haviam sido sequestradas, as deixou com a avó materna.

O caso foi registrado na 1° Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, como sequestro, cárcere privado, ameaça e violência doméstica.

Deixe seu Comentário

Leia Também