Homem acusado de série de estupros no PR é preso no interior de MS

Um homem de 58 anos, investigado por pelo menos quatro casos de estupro ocorridos no Paraná, foi preso na manhã deste domingo (6) na cidade de Mundo Novo, após ação conjunta das Polícias de Civis de Mato Grosso do Sul e do Paraná.

A ação contou com uma ação conjunta da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Mundo Novo e da Polícia Civil do Paraná, por intermédio da Delegacia de Marechal Cândido Rondon.

Segundo as investigações, o criminoso havia fugido para Mundo Novo, onde passou a viver sozinho na zona rural. Ele foi localizado após uma série de diligências e um mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal de Marechal Cândido Rondon.

Também foi encontrada durante a operação uma espingarda na residência, que resultou em uma autuação em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Ele foi preso e encaminhado para a unidade policial.

