Homem agride e ameaça ex de morte na frente da filha

Uma mulher foi agredida e ameaçada de morte pelo ex-companheiro, que tem histórico de uso de drogas e agressividade, em Dourados. A cena foi presenciada pela filha do casal, de apenas três anos.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado na sexta-feira (21), o homem foi até a residência da mulher para buscar um machado, no entanto, diante da recusa da mulher em entregar o objeto, ele teria se irritado e a empurrou contra uma mureta, machucando o braço e a perna.

A filha do casal, de apenas três anos, presenciou a cena e até chegou a gritar para que o pai deixasse de agredir a mãe.

A mulher disse ao agressor que acionaria a polícia, momento em que um vizinho tentou intervir e pediu para que o agressor deixasse de ameaçar a vítima. O homem, não aceitando a situação, ameaçou incendiar a casa da mulher caso ela solicitasse medida protetiva.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, ela foi orientada pelos policiais a procurar o Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, além de ser informadas sobre os números da Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana, e ser orientada a buscar ajuda jurídica para tratar do caso.

O caso foi registrado como ameaça e lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, e a vítima solicitou medidas protetivas contra o ex-companheiro.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também