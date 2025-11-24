Homem agride e ameaça matar cunhado durante briga em Campo Grande

Um homem, de 44 anos, foi agredido e ameaçado de morte pelo cunhado durante uma briga ocorrida no Bairro Cabreúva, em Campo Grande. A confusão aconteceu durante a noite deste domingo (23).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que o agressor estava visivelmente embriagado e desferiu um soco em seu rosto, além de ameaçá-lo de morte.

Durante a confusão, o homem também teria atingido o dedo médio da mão esquerda da vítima com uma faca, provocando lesões.

Testemunhas, incluindo amigos e familiares, presenciaram o ocorrido. O local possui câmeras de segurança, porém apenas o agressor teria acesso às imagens.

A vítima compareceu à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para registrar o caso e solicitou que fossem tomadas as medidas legais cabíveis, manifestando o desejo de representar criminalmente contra o cunhado.

