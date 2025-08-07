Homem aluga carro, não devolve e acaba preso por furto em Campo Grande

Homem, de 44 anos, foi preso em flagrante por furto após alugar um carro e recusar devolvê-lo em Campo Grande. A prisão foi realizada pelas equipes da Força Tática da 11ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), na madrugada de hoje (7).

Conforme o registro policial, o homem alugou o carro por um período de tempo em uma empresa de São Paulo. Porém, na data de entrega, ele resolveu não devolver o veículo pois está sem residência física e morando no Fiat Mobi.

Ao ser abordado, em um posto de combustíveis localizado no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Rua 25 de Dezembro, ele confirmou os fatos detalhando ainda que recusou as tentativas de contato da empresa.

Antes da prisão, um boletim de ocorrência de furto teria sido registrado no dia 11 de julho em São Paulo.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais. O homem irá agora aguardar as deliberações da justiça.

