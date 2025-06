Homem ameaça atacar policiais armado com faca, assusta com tiro e cai de muro no Paulo Coelho

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso depois de surtar e ameaçar atacar policiais militares armado com uma faca no Bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande, durante a manhã deste sábado (28).

Conforme o boletim de ocorrência, a guarnição estava fazendo varredura na região quando avistou o homem em cima de um muro portando uma faca. Diante da situação, durante a tentativa de abordagem, ele fez menção de pular em direção a equipe.

Por conta da iminente ameaça, os militares fizeram um disparo em direção ao homem, que caiu do muro e saiu correndo. Consta ainda no registro policial que o policial não soube dizer se o disparo acertou o alvo, já que estava muito escuro.

Em diligências pela área, os policiais encontraram o suspeito andando pela Rua Catiguá, com uma lesão no supercilio que expos a parte óssea do seu rosto. Ele acabou sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa, onde os médicos não souberam precisar se o ferimento foi causado pelo disparo, pela queda do muro ou durante a fuga.

O caso foi registrado como ameaça, desobediência e lesão corporal decorrente de intervenção legal de agente do estado na DEPAC (Delegacia Especializada de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.

