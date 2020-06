Homem ameaça divulgar fotos íntimas da ex por não concordar com divórcio

Uma mulher de 30 anos, que teve a identidade preservada, recorreu a Delegacia da Mulher, para denunciar o ex-marido, que está ameaçando divulgar suas fotos íntimas no processo de divórcio.



De acordo com a ocorrência, a vítima relatou que está em processo de divórcio do autor que é oficial bombeiro da reserva e por não concordar com algumas situações passou a dizer que vai divulgar fotos íntimas da ex nos autos do processo que inclusive já divulgou estas fotos para o irmão e cunhada da vítima.

O autor teria ameaçado a vítima dizendo que tomou a atitude para ver se a ex-esposa "toma vergonha na cara”.

Apesar de ter registrado o B.O contra o ex-marido, a vítima não deseja medidas protetivas.



O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher como divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia, se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação.

