Homem ameaÃ§a e atira contra vizinho durante briga em Bonito

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por ameaçar o vizinho com uma faca e atirar na casa dele durante a tarde de domingo (3), na Vila Machado, em Bonito.

Conforme as informações policiais, na manhã de ontem (4) a vítima verificou que havia um projétil de arma de fogo alojado em uma porta de madeira de sua residência. Durante a observação, ele constatou que o objeto havia transfixado outra porta de sua casa e uma bacia de plástico.

Depois disso a vítima compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Bonito e relatou o ocorrido. Logo após, uma equipe policial junto com a perícia criminal, se deslocou até o local dos fatos, sendo constatado vestígios do disparo de arma de fogo.

Dessa forma, com base em indícios de que o autor possuía uma arma de fogo ilegal em sua residência e que ele tinha disparado contra o imóvel da vítima, a equipe policial realizou uma busca na casa do infrator e encontrou uma carabina, calibre .22 LR, da marca Taurus, junto com uma munição intacta e três estojos do mesmo calibre.

Os objetos bélicos foram apreendidos e encaminhados para a perícia, enquanto o autor foi conduzido para a delegacia de polícia, onde ele foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma fogo.

