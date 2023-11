Homem ameaça fazer "peneira" do amigo após cobrança de dívida em Dourados

Homem de 52 anos, morador no Jardim Água Boa, em Dourados, procurou a Delegacia de Pronto

Atendimento Comunitário na noite de ontem (3), para denunciar o amigo, por ameaça.



Conforme o boletim de ocorrência, o autor pegou o cartão de crédito emprestado da vítima e fez uma compra parcelada em quatro vezes. Ele chegou a receber a primeiro pagamento, mas depois de atraso e muita insistência.



Ao fazer a cobrança da segunda, o amigo não gostou e o ameaçou, dizendo, "vou dar tanta facada que vai virar peneira".



O caso foi registrado na delegacia como ameaça.

