Menu
Menu Busca domingo, 07 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem ameaça filha da ex, ronda comércio e causa confusão no Jardim Noroeste

O marido da vítima atingiu o carro do suspeito com uma furadeira para proteger a mulher e o filho

07 setembro 2025 - 18h08Sarah Chaves
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo GrandeCaso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Uma briga envolvendo um casal e o ex-marido da mãe da jovem acabou na delegacia na manhã deste domingo (7), na Rua Vaz de Caminha, no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

A jovem já havia registrado denúncia contra o ex-padrasto no dia anterior, após ameaças de morte, com ele prometendo "dar um tiro em seu rosto".

Segundo o boletim de ocorrência, neste domingo (7), testemunhas relataram que José Mário, de 40 anos rondava o comércio da vítima, de 18 anos, em um Palio vermelho, portando uma faca.

Para proteger a mulher e o filho do casal, de apenas 6 meses, Jander reagiu atingindo o carro do suspeito com uma furadeira, danificando o retrovisor. A situação evoluiu para vias de fato, mas foi contida pela PM.

Os três foram levados à Depac Cepol, onde a ocorrência foi registrada como ameaça e lesão. Ninguém ficou ferido e não houve necessidade do uso de algemas.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: A Princesinha News
Polícia
Mulher sofre mal súbito após ingerir álcool em excesso em Aquidauana
Motociclista morre após colidir com poste em Corumbá
Polícia
Motociclista morre após colidir com poste em Corumbá
Foto: PMMS
Polícia
Horta ilícita: Casal com plantação de maconha 'colhe' confusão com a PM
cepol
Polícia
Homem é encontrado inconsciente com ferimentos graves após agressão no Noroeste
Imagem Ilustrativa
Polícia
Indígena é morto a facadas após sair de bar em Dourados
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Ciclista morre 22 dias depois de ser atropelada por carro em Maracaju
Foto: Clara Medeiros/Dourados News
Polícia
Tio de 19 anos, é preso por estupro contra a sobrinha em aldeia de Dourados
Arma usada pelo suspeito
Polícia
Retirado de festa a força, homem ameaça matar segurança e acaba morto pela PM em MS
Imagem Ilustrativa
Polícia
Ciclista de 51 anos morre 22 dias após ser atropelada em Maracaju
Bêbado, motorista causa acidente e mata idoso em Ponta Porã
Polícia
Bêbado, motorista causa acidente e mata idoso em Ponta Porã

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha" -
Polícia
Após matar alvo errado, "Paulinho Metralha" deve ir a júri, decide TJMS
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor
Comportamento
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande