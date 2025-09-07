Homem ameaça filha da ex, ronda comércio e causa confusão no Jardim Noroeste

Uma briga envolvendo um casal e o ex-marido da mãe da jovem acabou na delegacia na manhã deste domingo (7), na Rua Vaz de Caminha, no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.



A jovem já havia registrado denúncia contra o ex-padrasto no dia anterior, após ameaças de morte, com ele prometendo "dar um tiro em seu rosto".



Segundo o boletim de ocorrência, neste domingo (7), testemunhas relataram que José Mário, de 40 anos rondava o comércio da vítima, de 18 anos, em um Palio vermelho, portando uma faca.



Para proteger a mulher e o filho do casal, de apenas 6 meses, Jander reagiu atingindo o carro do suspeito com uma furadeira, danificando o retrovisor. A situação evoluiu para vias de fato, mas foi contida pela PM.



Os três foram levados à Depac Cepol, onde a ocorrência foi registrada como ameaça e lesão. Ninguém ficou ferido e não houve necessidade do uso de algemas.



