Homem ameaça funcionários de posto com arma falsa e é preso em Três Lagoas

Homem, de 46 anos, foi preso por ameaçar funcionários de um posto de saúde com um simulacro de arma de fogo, no bairro Santa Rita, em Três Lagoas durante a tarde de quarta-feira (22).

Conforme as informações policiais, equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar foram acionados pelos trabalhadores do local. Ao chegaram, os militares fizeram contato com as vítimas sendo informados de que o homem as ameaçou e mostrou uma arma, ao levantar a camiseta.

Durante diligências pela Avenida Capitão Olynto Mancini, os policiais viram o homem andando pelo local de moto, onde tentaram realizar a abordagem.

Ele chegou a tentar fugir com a moto, jogando o simulacro de arma que estava em sua cintura. Porém, os agentes conseguiram fazer a abordagem, e, durante busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, com o autor. Na verificação pela região, os policiais encontraram o simulacro.

Apesar disso, o motivo das ameaças não chegou a ser informado. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.

