Homem ameaça incendiar casa com filhos dentro após discussão com a esposa

A Polícia Militar foi acionada na manhã deste domingo (27), no Bairro Esplanada, em Dourados, para atender um chamado envolvendo uma discussão familiar após um homem ameaçar incendiar sua casa, com os filhos dentro, após discussão com sua esposa.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram uma mulher que informou ter discutido com o esposo, após ele chegar embriagado em casa, em uma discussão que teve início por ciúmes quando o companheiro viu um vídeo enviado por uma amiga da mulher em seu celular.

Durante a discussão, o homem teria ameaçado atear fogo na casa, com os filhos menores do casal ainda dentro da residência, chegando até mesmo a cortar a mangueira de gás da cozinha e tentando iniciar o incêndio, causando danos ao equipamento.

Ela conseguiu agir rapidamente e fechou o registro de gás, impedindo que o fogo se espalhasse.

O homem foi detido, encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o caso foi registrado como ameaça e danos no âmbito da violência doméstica.

