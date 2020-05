Homem ameaça jovem com faca e recebe pedradas da vítima

Dois homens, 26 e 59 anos, foram parar na delegacia após uma confusão, onde um ameaçou e outro com uma faca, mas acabou sendo agredido com pedradas pelo ameaçado. O caso aconteceu na noite deste domingo (10), em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência a vítima da ameaça estava em casa, quando o autor chegou no local sem motivo algum e começou a ameaça-lo com uma faca dizendo, “eu vou te matar”.

Logo após ele tentou acertar um golpe de faca na vítima, momento em que começou a receber pedradas que foram jogadas pela vítima e por outras pessoas que estavam dentro de casa.

Uma equipe da polícia militar encontrou o autor das ameaças e a faca usada no crime, ele alega ter ido na casa da vítima para buscar sua esposa e como já teria tido uma desavença com a vítima, no passado, resolver ir armado para se defender.

Com isso os dois foram detidos e levados para a Delegacia de Polícia Civil, para que o boletim de ocorrência fosse registrado.

Deixe seu Comentário

Leia Também