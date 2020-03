Homem ameaÃ§a jovem, da facada em sobrinho e Ã© parado por testemunhas

Enivaldo da Silva Arruda, 28 anos,foi preso na madrugada deste domingo (19), após se envolver em uma briga com seu sobrinho, utilizando uma faca, e ameaçar uma jovem, no bairro Panorama em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a jovem ameaçada participava de um encontro de família, em determinado momento seu marido chegou junto com o tio Enivaldo na residência onde a esposa estava.

A jovem relata aos policiais que após chegarem, o tio do marido saiu para usar drogas e quando voltou tentou agredi-la com canivete, neste momento seu marido tentou protegê-la começando uma briga com Enivaldo, levando um golpe na mão.

Outras pessoas que estavam no local também foram pra cima de Enivaldo, com o objetivo de para-lo até que a Polícia Militar (PM) chegasse no local, ao chegarem na residência os militares encontraram o autor já paralisados pelas testemunhas e com algumas lesões no corpo.

Enivaldo foi levado, primeiramente, até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Tiradentes, onde levou dois pontos na boca e dois pontos na cabeça, logo em seguida ele foi encaminhado para a Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também