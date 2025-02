Homem ameaça matar a esposa e o filho pequeno para 'comer os miolos' deles em MS

Um homem, de 27 anos, foi preso depois de bater na esposa e ameaçar matar ela e o filho, ainda bebê, dizendo que comeria o cérebro dos dois após o crime. O caso aconteceu durante a noite de quinta-feira (6), na Aldeia Bororó, localizada na zona rural da cidade de Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a casa do casal. A vítima então contou que o marido chegou no imóvel perguntando se a janta estava pronta e ela, como sempre, disse que sim.

Porém, do nada, ele começou a ficar irritado dizendo que o bebê não era seu filho, xingando a vítima e desferindo um soco em seu rosto. Durante a agressão, ele tentou jogar os dois sobre o fogão de lenha, que estava aceso.

Vendo que não teve sucesso, ele disse que iria matar mãe e filho, para depois ‘comer os miolos’ dos dois. Assustada com a atitude do companheiro, a mulher saiu correndo para a casa de um vizinho, sendo seguida pelo homem que agora estava armado com um facão.

O autor foi preso e encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como ameaça, vias de fato e violência doméstica.

