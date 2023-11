Homem ameaça matar a filha da ex durante sequestro em Coronel Sapucaia: 'vou atirar'

Uma mulher, de 32 anos, foi sequestrada pelo ex-marido e levada para o Paraguai durante a noite de madrugada de domingo (26). Ela é moradora da cidade de Coronel Sapucaia e teria acompanhado o autor para que sua filha, de 12 anos, não fosse assassinada por ele.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que estava dormindo quando o homem pulou o muro da residência. Por ter as chaves da casa, ele teria entrado e ameaçado. Ele estava com um revólver calibre .38 nas mãos.

Ao acordar a vítima, ele pediu para que fosse entregue o aparelho a senha. Porém, a mulher se recusou a fazer isso. Vendo a filha da ex acordada, ele então apontou a arma para a criança dizendo: “me entregue a chave da moto, ou vou atirar na sua filha".

Por medo ela entregou a chave e acabou sendo arrastada pelos cabelos até a motocicleta. Com a arma apertada no pescoço, a mulher foi obrigada a montar na moto. Os dois seguiram até a construção do hospital municipal, onde o autor havia estacionado a Fiat Strada. Ao parar, ele colocou a moto na garupa e fez a ex-mulher entrar no veículo.

Os dois foram então para um hotel localizado na cidade de Capitan Bado, no Paraguai. No local o homem questionou o fato de a vítima não querer mais manter contato com ele, afirmando que ela estaria com outro. A mulher então foi abusada sexualmente.

Na manhã de ontem, já por volta das 7h40, ela aproveitou um momento de distração do homem para tentar fugir. Porém, foi puxada pelos cabelos. Por sorte, uma funcionária do local notou a ação e mandou o autor soltar a vítima.

Em liberdade a mulher procurou a Delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia, onde o caso foi registrado como descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, roubo, lesão corporal dolosa, violação de domicilio e violência doméstica.

