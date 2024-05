Homem ameaça matar a mãe e coloca fogo em colchão dentro da casa dela em Dourados

Homem, de 38 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso depois de invadir a casa da mãe, colocar fogo em colchão e gritar ameaças de morte contra ela. O caso aconteceu durante a noite de domingo (5), no bairro Roma, em Dourados.

Conforme as informações do site Dourados News, a idosa tem 70 anos e não estava no imóvel quando o autor chegou fora de controle. Ao perceber que ela não estava em casa, ele arrombou a porta com um chute.

Já dentro da casa, o homem começou a gritar dizendo: "se eu pegar minha mãe vou encher ela de facada". Na sequência, ele ateou fogo em um colchão, na intenção de incendiar a residência.

Porém, como o barulho alto assustou os vizinhos, ele não teve sucesso na ação. As chamas foram contidas pelos populares assim que o autor fugiu do local. Os moradores também acionaram a Polícia Militar.

O autor foi localizado na rua Ignácia de Mattos Brandão, sendo preso em flagrante e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde foi autuado pelos crimes de violência doméstica, ameaça e incêndio criminoso.

