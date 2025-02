Homem ameaça matar as primas com golpes de enxada em Juti

Homem, de 31 anos, foi preso por ameaçar matar as primas usando uma enxada durante a noite de quarta-feira (19), na cidade de Juti.

Conforme o registro policial, as vítimas contaram que a avó do autor mora sozinha em uma casa, porém, devido a dificuldades de locomoção ela cuidados diários de uma das netas e sua mãe.

Há cerca de dez dias, o autor passou a morar com a idosa, já que mudou para a cidade de Juti. Desde então, ele tem feito uso frequente de bebidas alcoólicas e, sob efeito dessas substâncias, passou a ameaçar as vítimas, afirmando que as mataria e utilizando palavras de baixo calão.

Ainda durante depoimento, as vítimas informaram que o autor foi flagrado com utensílios domésticos pertencentes à avó, possivelmente para trocá-los por entorpecentes. Ao ser questionado, ele reiterou as ameaças, ofendeu as mulheres verbalmente e, em determinado momento, pegou uma enxada para intimidá-las, forçando-as a deixar o imóvel.

Diante das informações, uma equipe da Delegacia de Polícia de Juti realizou diligências e capturou o acusado, que foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis. O autor será indiciado pelos crimes de ameaça e injúria, no âmbito da Lei Maria da Penha.

