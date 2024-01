Homem ameaça matar desafeto a tiros e é preso em Angélica

Homem, de 44 anos, foi preso por posse irregular de arma de fogo e ameaça, durante a madrugada de segunda-feira (1°), no distrito de Ipezal, em Angélica.

Conforme as informações policiais, a equipe da Radiopatrulha da Polícia Militar foi acionada por volta das 5h. Ao ir até o local indicado, visualizou um grupo de pessoas correndo, sendo que ao abordar uma testemunha, ela relatou que havia um homem em posse de uma arma de fogo e que ele tinha feito ameaças de que iria atirar em alguém.

De imediato, os policiais militares deslocaram até um estabelecimento comercial localizado na Avenida Presidente Vargas e localizaram o autor que já era conhecido no meio policial por várias passagens criminais.

Ao avistar a viatura, o autor saiu pela rua lateral de um bar e em seguida retornou. Foi dada voz de abordagem ao homem que resistiu não acatando as ordens.

Após busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, no entanto, na lateral do bar onde o autor teria ido, foi localizado no canto da parede do estabelecimento debaixo de embalagens plásticas de cerveja, um revólver calibre .38 da marca Taurus de cor preta, com seis munições no coldre, sendo duas deflagradas e quatro intactas de marcas variadas.

O autor ainda tentou evadir ao perceber que a equipe havia localizado a arma, contudo foi contido e recebeu voz de prisão.

