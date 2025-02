Homem ameaça matar e beber o sangue da ex em Fátima do Sul

Um homem, de 34 anos, foi preso depois de ameaçar matar ex-companheira durante a tarde desta terça-feira (25), a Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Fátima do Sul.

Conforme as informações policiais, a vítima registrou um boletim de ocorrência denunciando que o autor invadiu sua residência no último dia 18, quebrando a porta dos fundos e ameaçando-a com uma chave inglesa. Segundo o relato, ele afirmou: “Vou beber seu sangue, você não merece uma bala”, e ainda teria dito que a mataria na frente do filho.

Durante o confronto, a vítima foi agredida com um tapa no rosto e, temendo por sua vida, fugiu com os filhos para a casa de uma amiga.

Após as denúncias, medidas protetivas de urgência foram concedidas pela Justiça, determinando que o agressor mantivesse distância mínima de 200 metros da vítima e não realizasse contato por nenhum meio. No entanto, já no dia seguinte à intimação, o investigado enviou mensagens à vítima e voltou a ameaçá-la, demonstrando total desrespeito à ordem judicial.

Diante da reincidência e da gravidade dos fatos, a DAM de Fátima do Sul representou pela prisão preventiva do acusado, que foi deferida pelo juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Fátima do Sul. A ordem judicial destaca que o autor já possui histórico de violência doméstica contra outras ex-companheiras, conforme registros policiais anteriores.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também