Polícia

Homem ameaça matar ex e é alvo de operação em Campo Grande

Na casa dele as equipes da Deam apreenderam um revólver e 50 munições

05 fevereiro 2026 - 15h52Brenda Assis

Homem de 51 anos foi alvo de uma ação de fiscalização durante a manhã desta quinta-feira (5) por ameaçar a ex-companheira, uma mulher de 47 anos, na cidade de Campo Grande.

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Civil, a investigação foi iniciada após a vítima relatar que vinha sofrendo ameaças de morte, inclusive direcionadas à filha do casal, logo após o investigado ter recuperado a posse de seu armamento devido à revogação de medidas protetivas anteriores.

Para cometer as ameaças, o homem estaria utilizando perfis falsos em redes sociais para monitorar a rotina da ex-mulher. Durante a diligência realizada na residência do suspeito, localizada no bairro Carandá Bosque, as equipes da Deam (1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) encontraram e apreenderam um revólver calibre .38 e 50 munições. 

Diante da situação, o material foi encaminhado para perícia e será investigado.

