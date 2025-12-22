Homem ameaça matar mulher afogada durante briga em fazenda de Rio Verde

Uma mulher, ainda não identificada, precisou se esconder em uma área de mata para não ser agredida pelo companheiro durante a madrugada desta segunda-feira (22), na cidade de Rio Verde.

Conforme o registro policial, divulgado pelo site Rio Verde News, a vítima estava sendo ameaçada de morte, já que o companheiro estava armado com um pedaço de madeira, a esperando perto da porteira.

Diante da situação, a guarnição foi até o local onde encontraram a vítima saindo do matagal. O suspeito foi encontrado na residência do casal, sendo preso em flagrante.

Para os policiais, ela contou que o casal teria ingerido bebidas alcoólicas em um bar da região, quando começaram a brigar ao voltar para casa. Em determinado momento da confusão, o suspeito começou a fazer ameaças graves, dizendo que iria afogá-la.

A situação se agravou quando o veículo atolou e o suspeito seguiu a pé em direção à fazenda, continuando com ameaças de morte e afirmando que a vítima não dormiria no local. Em seguida, ela afirmou tê-lo visto novamente na porteira, segurando um pedaço de pau e gritando que a mataria caso atravessasse a cerca. Com medo, a mulher se escondeu no mato e conseguiu sinal de internet para acionar a polícia.

O caso acabou sendo registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado pelas autoridades.

