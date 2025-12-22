Menu
Polícia

Homem ameaça matar mulher afogada durante briga em fazenda de Rio Verde

A vítima se esocndeu em uma área de mata e acionou a Polícia Militar para ir até o local

22 dezembro 2025 - 17h24Brenda Assis
Polícia Civil investiga o casoPolícia Civil investiga o caso   (Rio Verde News)

Uma mulher, ainda não identificada, precisou se esconder em uma área de mata para não ser agredida pelo companheiro durante a madrugada desta segunda-feira (22), na cidade de Rio Verde.

Conforme o registro policial, divulgado pelo site Rio Verde News, a vítima estava sendo ameaçada de morte, já que o companheiro estava armado com um pedaço de madeira, a esperando perto da porteira.

Diante da situação, a guarnição foi até o local onde encontraram a vítima saindo do matagal. O suspeito foi encontrado na residência do casal, sendo preso em flagrante.

Para os policiais, ela contou que o casal teria ingerido bebidas alcoólicas em um bar da região, quando começaram a brigar ao voltar para casa. Em determinado momento da confusão, o suspeito começou a fazer ameaças graves, dizendo que iria afogá-la.

A situação se agravou quando o veículo atolou e o suspeito seguiu a pé em direção à fazenda, continuando com ameaças de morte e afirmando que a vítima não dormiria no local. Em seguida, ela afirmou tê-lo visto novamente na porteira, segurando um pedaço de pau e gritando que a mataria caso atravessasse a cerca. Com medo, a mulher se escondeu no mato e conseguiu sinal de internet para acionar a polícia.

O caso acabou sendo registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado pelas autoridades.

