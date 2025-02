Homem ameaça matar o sogro após afastar a namorada da família em Campo Grande

Um homem, de 53 anos, procurou a 3° Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande durante o final da tarde de terça-feira (18), para denunciar o genro, de 22 anos, pois ele estaria fazendo ameaças e mantendo sua filha presa em um bairro da Capital.

Conforme o boletim de ocorrência, a filha da vítima mudou de Sorocaba (SP) para campo em 2024, onde faria faculdade de medicina. Por não ser de Campo Grande, ela passou alguns meses morando na casa da sogra do pai.

Porém, alguns meses depois, ela começou a namorar um rapaz que conheceu pela internet. No começo, o relacionamento foi escondido, mas logo acabou sendo descoberto pelos familiares. Ao longo do tempo, a jovem passou a ser impedida de sair e por isso foi morar com o companheiro, largou a faculdade e deixou de falar com os parentes.

Para os policiais, o pai dela contou que viu a filha mudar completamente depois do começo do namoro, já que estava vivendo um relacionamento tóxico e abusivo. Durante todo o tempo, os pais ajudaram com uma mesada, mas por conta da situação resolveram parar de mandar dinheiro para a jovem.

Devido a dificuldade financeira que o casal passou a enfrentar, eles começaram a brigar e durante a semana passada o homem colocou a namorada para fora de casa. Ele ainda ligou para o pai dela, dizendo para buscá-la e levá-la embora, mas acabaram se reconciliando e aumentando ainda mais o afastamento dela com a família.

Na quinta-feira passada, dia 13 de fevereiro, o autor mandou mensagem para o sogro exigindo a entrega de documentos da jovem, pois ela estava grávida e os dois irão se casar. Durante a conversa, ele ainda ameaçou matar a vítima caso a companheira perdesse a criança.

O caso foi registrado como ameaça na 3° Delegacia de Polícia Civil e será investigado.

