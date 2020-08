Homem ameaça pessoas com espingarda falsa na áerea central e acaba preso

Sarah Chaves, com informações do site O Pantaneiro

Um homem que não teve a identidade revelada, foi preso nesta quarta-feira (19), pela Polícia Militar em posse de arma de fogo, tipo espingarda, ameaçando populares na área central da cidade.

A guarnição de serviço deslocou para verificar a ocorrência. No local os policiais se depararam com o indivíduo de 22 anos no meio da rua com a arma.

Aoo perceber a presença da viatura policial o jovem fugiu e entrou no meio de um matagal de um terreno baldio, porém os policiais obtiveram êxito, alcançando-o e localizando o objeto utilizado para ameaçar as pessoas. Os policiais militares perceberam que a arma utilizada se tratava de um simulacro.

O indivíduo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o simulacro, para as providências cabíveis.

