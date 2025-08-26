Menu
Homem ameaça policiais com rottweiler após denúncia de violência doméstica no Estrela do Sul

O autor foi encaminhado à Depac Cepol, onde o caso foi registrado como resistência, desobediência e desacato

26 agosto 2025 - 10h52
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo GrandeCaso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Um homem de 43 anos foi detido após resistir à ação da Polícia Militar durante atendimento a uma ocorrência de violência doméstica na manhã desta terça-feira (26), no Conjunto Residencial Estrela do Sul, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada para averiguar denúncia de vizinhos sobre possível situação de violência doméstica. Ao chegar à residência, os militares encontraram o homem, identificado como Rogério, que se recusou a permitir contato da guarnição com a esposa.

Mesmo após várias tentativas de diálogo, o suspeito manteve resistência, proferiu ofensas contra os policiais e chegou a ameaçá-los, afirmando que soltaria um cão da raça rottweiler contra a equipe.

Segundo o registro, ele ainda avançou fisicamente contra os agentes, empurrando-os e desferindo xingamentos.
A mulher relatou que não houve agressões físicas naquele momento, mas confirmou desentendimentos verbais e que o suspeito fica agressivo quando ingere bebidas alcoólicas. O homem continuou agressivo e acabou contido pela guarnição com uso de técnicas de imobilização.

Rogério foi encaminhado à Depac Cepol, onde o caso foi registrado como resistência, desobediência e desacato. Ninguém ficou ferido.

