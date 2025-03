Homem anda peladÃ£o em parque e corre para fugir da guarda tentando nÃ£o ser preso

Homem, de 56 anos, foi preso ao ser flagrado andando peladão no Parque Antenor Martins, conhecido como "Parque do Lago", no Jardim Clímax, em Dourados, durante a tarde de segunda-feira (24).

Conforme o boletim de ocorrência, os guardas que ficam no parque receberam um pedido de apoio para a detenção de um cidadão, que segundo frequentadores do local, estava andando nu no interior do espaço.

Ao ver a viatura se aproximando, o peladão saiu correndo pela Avenida Weimar Torres, sendo alcançado e detido na Rua Benjamin Constant. Em estado de descontrole emocional, o homem precisou ser algemado.

Diante da situação, o homem acabou sendo levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como ato obsceno.

