Homem apanha após negar dinheiro para ex apostar no 'Jogo do Tigrinho' na Capital

Um homem, de 40 anos, foi agredido pela ex-companheira, de 38 anos, após não dar dinheiro para ela fazer apostas no ‘Jogo do Tigrinho’. O caso aconteceu durante a noite de sábado (31), no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava em casa quando a mulher chegou acompanhada da irmã e dos quatro filhos do casal. O grupo então começou a ingerir bebidas alcoólicas para aproveitar a noite.

Em determinado momento, a autora pediu dinheiro ao ex para jogar no Tigrinho. Porém, ao saber que ele tinha dinheiro, ela começou a desferir tapas no rosto do homem, dar empurrões e até rasgou sua camiseta.

Diante da situação, ele procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde registrou o caso como vias de fato.

