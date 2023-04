Homem apanha do cunhado durante discussão em aldeia de MS

Homem, de 39 anos, foi agredido pelo cunhado após uma discussão durante o começo da manhã desta quinta-feira (20), próximo a Aldeia Indígena Buriti, na zona rural de Sidrolândia.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Santa Casa, pois uma vítima de lesões corporais teria dado entrada na unidade de saúde. Ao chegar no local, as equipes conversaram com o homem.

Ele informou que acabou tendo uma discussão com o cunhado, mas não contou o motivo da briga. Em determinado momento, ele começou a fugir para não apanhar, mas foi alcançado e agredido mesmo assim.

Ele foi socorrido e encaminhado até uma unidade de saúde da região, sendo necessário ser transferido para a Capital.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como lesão corporal dolosa.

Deixe seu Comentário

Leia Também