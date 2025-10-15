Homem apanha do irmão a pauladas durante briga em Rochedinho

Homem, de 48 anos, foi espancado pelo irmão durante uma briga ocorrida na casa dos pais, localizada na cidade de Rochedinho. O caso aconteceu na terça-feira (14).

Conforme o registro policial, a vítima detalhou que estava na casa dos pais quando teve um desentendimento com o irmão. Durante a briga, ele foi agredido com socos, chutes e pauladas

Além disso, a confusão aconteceu na frente dos genitores, que já são pessoas idosas. Não chegou a ser divulgado o motivo da briga ou se a vítima teve ferimentos causados pelos golpes.

O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

