Homem apanha do irmão a pauladas durante briga em Rochedinho

Homem, de 48 anos, foi espancado pelo irmão durante uma briga ocorrida na casa dos pais, localizada na cidade de Rochedinho. O caso aconteceu na terça-feira (14).
Conforme o registro policial, a vítima detalhou que estava na casa dos pais quando teve um desentendimento com o irmão. Durante a briga, ele foi agredido com socos, chutes e pauladas
Além disso, a confusão aconteceu na frente dos genitores, que já são pessoas idosas. Não chegou a ser divulgado o motivo da briga ou se a vítima teve ferimentos causados pelos golpes.
O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.
