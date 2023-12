Homem apronta, chega em casa com 'chupões' e quase leva facada da esposa

Uma mulher, de 30 anos, tentou esfaquear o marido após ele chegar em casa, bêbado e com ‘chupões’ no pescoço, durante a noite de quinta-feira (21) em Costa Rica.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica. Ao chegar na residência, a mulher contou que teve uma briga com o marido, porque ele chegou com os ‘chupões’ no pescoço, sem saber explicar o que teria acontecido.

Neste momento, ela se irritou e pegou uma faca para atingi-lo. Porém, para se defender o homem a agarrou pelo pescoço. Depois da briga, ele teria entrado no carro no carro e saído da casa, sem dizer pra onde ia.

A vítima foi encaminhada a DP para as providências cabíveis.

Deixe seu Comentário

Leia Também