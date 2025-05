Homem armado com faca entra em confronto a PM após agredir ex-mulher na Capital

Izaias Carlos Gonçalves de Jesus, de 33 anos, foi ferido com pelo menos três disparos de arma de fogo após entrar em confronto com a Polícia Militar, na noite deste domingo (25), na região do Núcleo Industrial, em Campo Grande. Ele teria agredido a ex-mulher antes do ocorrido.

Informações do boletim de ocorrência apontam que o suspeito invadiu a residência da ex-companheira, de 36 anos, e retirou a motocicleta da vítima à força, iniciando uma discussão e evoluindo para agressões físicas na mulher. Ele também teria agredido o ex-sogro.

A Polícia Militar foi acionada por outras testemunhas, que indagaram que havia bastante aglomeração de pessoas e outras também teriam sido agredidas por Izaias. Quando a equipe chegou ao local, o suspeito resistiu a abordagem, avançando de forma agressiva contra os militares, obrigando um deles a disparar contra a perna do indivíduo.

Porém, enquanto os policiais tentaram concluir a abordagem, houve um novo tumulto generalizado entre as pessoas presentes, o que fez a polícia se afastar do local, oportunidade que Izaias correu para um corredor que dá acesso ao imóvel da ex-companheira e não foi visto mais.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, minutos depois, a Polícia Militar foi informada que o homem estava armado com uma faca em uma área de vegetação da Avenida Duque de Caxias com a BR-262. Ao chegar pelo local, os militares foram surpreendidos com a ação do suspeito, que portando a faca, avançou contra um dos policiais, fazendo com que um deles atirasse para evitar a injusta agressão.

Os tiros atingiram a região abdominal e outro na linha média da axila, com saída na região lombar. Izaias foi socorrido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica e depois transferido para a Santa Casa, onde permanece internado e sob escolta policial.

O caso foi tratado como resistência e lesão corporal decorrente de intervenção legal.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também