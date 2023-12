Homem armado com faca invade apartamento e faz duas pessoas de refém no Tijuca

Valdison Rodrigues Cece, de 29 anos, foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque no final da noite desta quarta-feira (27), após invadir um apartamento armado com uma faca e manter duas pessoas, um rapaz, de 31 e uma idosa, de 69 anos, em cárcere privado no Jardim Tijuca, em Campo Grande.

O suspeito alegou que estava sendo perseguido por algumas pessoas e por isso invadiu o apartamento, contudo, nenhum morador do residencial teria visualizado nenhuma movimentação parecida com a dita pelo indivíduo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o Batalhão de Choque foi acionado para atender uma ocorrência onde havia uma pessoa em posse de uma faca e cometendo sequestro e cárcere privado em um apartamento. Ao chegarem no local, os militares ouviram os gritos de socorro.

Ao tomarem a iniciativa de entrar no imóvel, encontraram o suspeito e as duas vítimas na sala. Ao conversar com o rapaz, os policiais ouviram que ele e sua mãe estava assistindo televisão e que em determinado momento, o suspeito entrou no imóvel dizendo que estava fugindo de algumas pessoas.

Foi dito também que Valdison a todo momento fazia ameaças de morte e estava com um comportamento agressivo. O suspeito foi detido e alegou em sua versão que estava sendo perseguido por algumas pessoas.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado, pois a idosa estava com um ferimento na mão ocasionado pela faca do suspeito. Ela recebeu o atendimento médico ainda no local dos fatos.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de plantão, onde foi autuado pelo crime de sequestro e cárcere privado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também