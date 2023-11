Homem arranca cabeça de gato e ameaça esposa em MS: 'Também vou decepar você'

Para ameaçar a esposa, um homem decapitou o gato dela com golpes de facão durante a tarde de quinta-feira (2), no bairro Maria de Lourdes Stradiotti 1, em Nova Alvorada.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela vítima para ir até a residência, pois sei companheiro estaria muito alterado e havia decapitado um gato, com golpes de facão. Ao chegar no local, a equipe encontrou o animal no quintal.

Depois de matar o gato de maneira brutal, ele ainda ameaçou a mulher dizendo: "Também vou decepar você". O homem, que ainda estava na casa, foi preso em flagrante por ameaçar a companheira e assassinar o animal.

Na casa, os policiais encontraram o facão, ainda com vestígios do gato. Como o autor estava muito alterado foi necessário o uso de algemas, em razão da desobediência e risco de fuga.

O autor e a vítima foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Nova Alvorada, onde o caso foi registrado como ameaça, violência doméstica e praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, se ocorre morte do animal.

