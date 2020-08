Homem arromba portas da casa da ex para tentar reatar relacionamento

Um homem de 48 anos, identificado apenas como W.J. Machado foi detido na madrugada de quarta-feira (12), após invadir a residência da ex-esposa de 42 anos, para reatar o relacionamento no bairro Parque do Lageado.



De acordo com o boletim de ocorrência, uma unidade da Polícia Militar foi acionada na residência, e uma testemunha que acionou a guarnição relatou que o autor estava dentro do imóvel com a vítima.



A PM deu voz de saída para W.J Machado, que ao sair da residência foi levado até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde confirmou que havia arrombado duas portas da casa da ex.

A vítima relatou na delegacia que estava dormindo, e acabou acordando pela madrugada quando ouviu barulhos do autor arrombando uma porta de metal que dá acesso a sala da residência.



A mulher então correu para seu quarto, trancou a porta na tentativa de se proteger, mas W.J. Machado conseguiu entrar na casa e e também quebrou a fechadura da porta de madeira do quarto onde a vítima estava, neste momento, a testemunha que estava pernoitando no local, interveio e acionou a polícia.

Ainda segundo a vítima, ela está separada há 2 meses do autor e já registrou vários boletins de ocorrência em desfavor dele e que possui as medidas protetivas de urgência em desfavor do ex-marido que já foi intimado.

