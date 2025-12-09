Homem assassinado em Dourados era natural de Maracaju e tinha 37 anos

O homem encontrado morto na madrugada da última sexta-feira (5) foi identificado como Lucio Alfonso Cardoso, de 37 anos. Natural de Maracaju, ele vivia como morador de rua.

Conforme as informações policiais, crime, com motivação passional, ocorreu sob a marquise de um supermercado localizado na Avenida Joaquim Teixeira Alves, no centro da cidade. O principal suspeito, Itamar Souza dos Santos, de 30 anos, foi preso pela Polícia Militar no fim da manhã de sexta-feira, na região da Praça do Cinquentenário, e confessou o assassinato.

Ele estava acompanhado de sua companheira, identificada como Rosineide, de 32 anos. Segundo o depoimento de Itamar à Polícia Civil, a motivação do crime foi ciúmes.

Os suspeitos foram presos e encaminhados para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também